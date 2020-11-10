Diyarbakır Atatürk'ü andı

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma programı düzenlendi. Yenişehir ilçesi valilik binası önündeki Anıt parkında düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, komutanlar, kurum amirleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Atatürk anıtı yanında meşaleler yakıldı.