Diyarbakır, Avrupa tur operatörlerinin de gözdesi

Almanya ve Avusturya'daki tur operatörleri, rehberlerine Diyarbakır'ı da ekledi. Kenti gezen turistler, bölgenin anlatılanlarla değil yaşanılanlarla anılması gerektiğini vurguladı.

Artan huzur ortamı sayesinde yerli turistlerin ilgi odağı haline gelen Diyarbakır, yabancı turistleri de ağırlamaya devam ediyor. Almanya ve Avusturya'dan gelen turistler, kentin tarihi turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Tur operatörü Hakan Beksari, Alman turistleri Diyarbakır'a getirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Beksari, “Bizler tarihi kültürü ve eşsiz güzelliği ile ilimizin turizm konusunda hak ettiği konuma gelmesi için tüm bileşenlerimiz ile birlikte topyekun harekete geçmiş bulunmaktayız. Elimizden gelen her türlü kolaylığı ve desteği misafirlerimize sunup kendilerini ağırlamak mutlu bir şekilde ilimizden ve bölgemizden göndermek bizleri mutlu etmektedir. Bu kent hepimizin ve hepimizde kentimiz için elimizden geleni yapmak zorundayız” dedi.