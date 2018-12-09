Diyarbakır Barosu Satranç Turnuvası yapıldı

Diyarbakır Barosunca düzenlenen satranç turnuvasına 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Barosunca düzenlenen satranç turnuvalarının 3'üncüsü yapıldı. Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Avukat Hanifi Kandemir, Baro Çocuk Komisyonun satrancın yanı sıra tiyatro, resim ve benzeri etkinlikler yaptığını belirterek, çocukların ve yetişkinlerin gelişimi için bu tür organizasyonları desteklediklerini ifade etti. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünden sonra yaklaşık 3 yıldır Türkiye Satranç Federasyonuyla ortaklaşa olarak satranç turnuvası yaptıklarını anlatan Kandemir, “Bu tarz organizasyonları özellikle bölgemizde ve ilimizdeki çocukların gelişimi ve eğitimini desteklemek için her zaman yapmaktayız. 3 yıl önce kendi bünyemizde ‘Tahir Elçi Turnuvası' olarak bu işe ilk etapta girdik. Daha sonra profesyonel bir şekilde sürdürmek için Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenledik ve geniş katılımlı bir organizasyon olduğunu gördük. Bu organizasyon sayesinde 7'den 70'e herkes turnuvada buluştu. Turnuva sonucunda kazananlar, Türkiye Satranç Federasyonun resmi olarak kayıtların oluşturulmasıyla puanlama yapılarak ödülleri veriliyor. Daha sonra ise bölge, Türkiye ve dünya geneli yarışmalar düzenlenerek katılıyorlar” dedi.

Turnuvaya katılan çocuklardan Osman Ergün, turnuvada ilk turu geçerek turnuvaya devam edeceğini, kazanırsa ödülü alacağını aktardı.

Süleyman Ateş ise ilk oyunu aldığını anlatarak, “Bu tür turnuvalardan memnunuz, devamının gelmesini isteriz. Doğu ve Güneydoğudaki oyuncuların kendini kanıtlaması için bu turnuvalar önemli” diye konuştu.