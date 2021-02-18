Diyarbakır beyaz örtüyle kaplandı, Bağlar Belediyesi geceden sahaya indi

Diyarbakır'da yeniden başlayan ve kısa sürede etkili olarak yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar yağışına karşı ilçe merkezi ve kırsalda ulaşımın aksamaması için AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi geceden sahaya inerek kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, bundan önceki dönemlerde olduğu bir kez daha aldığı tedbirlerle kar yağışında ulaşımın aksamasının önüne geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı üzerine meteoroloji raporuna göre hareket eden ekipler, kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsalda saha çalışmalarına başladı. İş makineleri ve kar küreme araçları kullanarak yolların kapanmasını önleyen ekipler, kırsal bölgelerde zaman zaman zor anlar yaşadı. Alınan önlemler ve yapılan çalışmalar nedeniyle Karacadağ bölgesinde ulaşımın aksamasına izin verilmedi.

Çalışmaları yakından takip ederek talimatlar verdi

Sahadaki çalışmaları gece boyunca takip ederek ekiplerden anlık bilgiler alan Başkan Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarlarıyla da iletişim halinde olarak gelen talep ve bilgileri ekiplere ulaştırıp çalışma yapılması için talimatlar verdi. Belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Beyoğlu, ''Vatandaşlarımız şunu bilsin ki biz onların hizmetkarıyız ve her koşulda yanlarındayız. Gerek merkezde gerekse kırsalda olmak üzere ilçemizin her karışında hizmet ediyoruz. Bu mücadelemiz ve gayretimiz yağış sona erene kadar devam edecektir'' dedi.