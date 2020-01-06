Diyarbakır Bil Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi

5 Ocak bursluluk sınavına öğrenciler tarafından yoğun katılım sağlandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı bursluluk sınavına öğrencilerini getiren velilere de konferans verildi. Diyarbakır halkının ilgisine teşekkür eden okul idarecileri ve öğretmenleri yeni başarılar ile Diyarbakır'a hizmet edeceklerini dile getirdi. Veliler ise kolejin eğitimde Diyarbakır'a kattığı değeri taktir ettiklerini belirtti.