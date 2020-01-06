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Diyarbakır Bil Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi

Diyarbakır Bil Koleji akademik, LGS, yabancı dil, sanat ve spor dallarındaki başarıları ile her kesimin taktirini kazanmaya devam ederken, kurumda düzenlenen bursluluk sınavına da yoğun ilgi gösterildi.


5 Ocak bursluluk sınavına öğrenciler tarafından yoğun katılım sağlandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı bursluluk sınavına öğrencilerini getiren velilere de konferans verildi. Diyarbakır halkının ilgisine teşekkür eden okul idarecileri ve öğretmenleri yeni başarılar ile Diyarbakır'a hizmet edeceklerini dile getirdi. Veliler ise kolejin eğitimde Diyarbakır'a kattığı değeri taktir ettiklerini belirtti.

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