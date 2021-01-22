Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi. Birçok öğrencinin katılım gösterdiği bilgi yarışmasında çocuklara, İngilizce, fen bilimleri ve matematik dersleri ile ilgili sorular yöneltildi. Öğrencilerin işledikleri ders konularındaki başarılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bilgi yarışması korona virüs salgını nedeniyle online sistemle gerçekleşti.

Bilgi yarışması sonucunda online sistem üzerinden derslere en çok katılım gösteren ve yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler armağan edildi. Öğrenciler, 13.00-16.00 saatleri arasında yasal olarak sokağa çıkma saatlerinde Bilgi Evine gelerek hediyelerini eğitmenlerin elinden aldı.

Öğrenciler, yarışmayla bilgilerini ölçme fırsatı bulduklarını belirterek aldıkları çeşitli armağanlardan ve desteklerinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.