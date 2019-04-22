Diyarbakır Bilnet Okulları'nda 23 Nisan etkinlikleri

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü anaokulu ve ilkokulunda eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşku ile kutladı, Ailelerin de katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kelebekler ve zürafalar diye adlandırılan anasınıfı öğrencileri oynadıkları ve sergiledikleri oyunlar büyüklere taş çıkardı.

Çocuklarda 23 Nisan duygusunun içseleştirilmesi gerektiğini belirten Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, “Bugün, çocuklarımız için çok önemli günlerden birisi. Çocuklarımızda, 23 Nisan duygusunu içselleştirmek ve onlara bu duyguyu doyasıya yaşatmak için, çok önemli bir etkinliğe yine imza atıyoruz" dedi.