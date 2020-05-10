Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin annenin gününü kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Anneler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri, kamu hastaneleri ve kentte bulunan özel hastaneleri ziyaret etti. Hastanelerde bulunan kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, çalışanlara çiçek verdi.

Vali Güzeloğlu şehit annesinin gününü kutladı

Şehit ve gazi ailelerine özel bir önem veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, kentte bulunan bin şehit ve gazi ailesini de ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker de terör örgütü tarafından 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut'un ailesini ziyaret edip, çiçek ve hediyelerini takdim etti. Ziyaret sırasından şehit ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit annesinin Anneler Gününü tebrik etti.

Etkinlikler kapsamında evlatları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneler de unutulmadı. Diyarbakır Öğretmen Evinde konaklayan anneleri ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı görevliler, annelere çiçek ve hediye takdim etti. Diyarbakır annelerini görüntülü olarak görüşen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında aralarında bin şehit ve gazi annesi ve 100 yaş üstü 146 annenin de bulunduğu 17 ilçeden toplam 10 bin annenin Anneler Günü kutlandı.