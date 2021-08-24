Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahlat Otağında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağının kurulduğu alanda çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri, ilçeye bağlı Çarho mevkiindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 50 çadır ve bir han çadırı, ayrıca farklı ülkelerin büyük elçiliklerine ait 11 çadır da yer aldığı etkinlik alanında çadır ve stant açtı.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürü tanıtılıyor

Kentin sayısız eserlerinin başında gelen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır surlarının tarih içindeki yaşanmışlıkları fotoğraflar ve belgelerle ziyaretçilerin beğenisine sunan Büyükşehir Belediyesi, büyüklükleriyle dünyaca meşhur ve Türk Patent Kurumu tarafından tescillenen Diyarbakır karpuzunu ve kentin önemli simgelerinden olan Diyarbakır güvercinlerini de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Diyarbakır karpuzunun büyüklüğü karşısında şaşkına dönen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi, içinde Diyarbakır tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı ziyaretçilere hediye ediyor.

Stantta ayrıca Büyükşehir Belediyesinin, birçok alanda yürüttüğü hizmetlerinin yer aldığı aylık “Keremke” haber bülteni de okuyucuyla buluşuyor.

26 Ağustosa kadar açık olacak olan Diyarbakır standına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.