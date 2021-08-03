Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, Antalya'nın Alanya ilçesinde söndürme çalışmalarına destek olmak için görevlendirilen ekipler, Güzelbağ Mahallesi'ne yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, bir yandan tankerler aracılığıyla tepe noktada yer alan itfaiye araçlarına su ikmali yapıyor, diğer yandan da Güzelbağ Mahallesi'nde yangın çıkan alanın engebeli olması nedeniyle yol açma çalışmalarına katılıyor.

Marmaris'e de ekip gönderildi

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla görevlendirdiği 4 personel ve 2 su tankeri yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın söndürülüp kontrol altına alınıncaya kadar sürdürülen çalışmalara destek sunmaya devam edecek.