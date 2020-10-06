Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dünya Çocuk Gününü kutladı

Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklar için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören çocuklar, gönüllerince eğlenerek Dünya Çocuk Gününü kutladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte bol bol şarkı söyleyip dans eden çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise etkinlikten oldukça memnun kaldı. Aileler, "Belediyemiz tarafından çocuklarımız için böyle güzel faaliyetlerin olması bizi de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu etkinlikte emeği geçen eğitmenlere teşekkür ediyoruz" dedi.