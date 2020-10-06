İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dünya Çocuk Gününü kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuklar Günü nedeniyle etkinlik düzenleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklar için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören çocuklar, gönüllerince eğlenerek Dünya Çocuk Gününü kutladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte bol bol şarkı söyleyip dans eden çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.


Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise etkinlikten oldukça memnun kaldı. Aileler, "Belediyemiz tarafından çocuklarımız için böyle güzel faaliyetlerin olması bizi de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu etkinlikte emeği geçen eğitmenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.