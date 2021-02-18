Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar mesaisinde

Gece yarısı başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece itibariyle cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları ve yaya üstgeçitlerini temizledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan merkez ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise yağan karın ağaçlara zarar vermemesi için çalışma başlattı. Oluşturulan ekipler, 4 merkez ilçedeki park, kaldırım ve refüjlerde ağaçların üzerindeki karları temizledi. Ekipler, kenti yeşillendiren ve süsleyen ağaçların zarar görmemesi için kar yağışı devam ettiği sürece teyakkuzda olacak.