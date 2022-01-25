Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gramaj denetiminde

Zabıta Daire Başkanlığı, tatlı ve kuru pasta kutu ambalajlarının gereğinden daha fazla ağır olup olmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.

Tatlı satışı yapılırken kullanılan kutu ambalajların gramajını düşmeden hileli bir şekilde satış yapan iş yerlerine uyarı amaçlı durum tespit tutanağı düzenlendi. Uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik düzenlenen tespit tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirebilir.