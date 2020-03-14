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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ibadethaneleri dezenfekte etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri salgın hastalıklara karşı cami, kilise ve cemevlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, kentin farklı noktalarında bulunan cami, kilise ve cemevlerini salgın hastalıklara karşı dezenfekte etti.


Diyarbakır Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakıf Başkan Vekili Saliba Açış, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği ekiplerin kiliselerini dezenfekte ettiğini söyledi. Açış, "Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Ekipler bugün geldiler kilisemizi dezenfekte ettiler. Vakfımız adına belediye ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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