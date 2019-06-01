Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışması başlattı

Vahap Saçaklıdır, aksama sonucu yaşanan mağduriyetleri gidermek için çalışma kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kent merkezi dahil ihtiyaç duyulan 17 ilçede 162 personelle ilaçlama çalışmalarına başladı. Sıtma, leishmania ve mikrobik birçok hastalığı taşıyan vektörlerle mücadele için yapılan ilaçlama çalışmalarında 7 ULV ve 400 litre kapasiteli 2 holder aracı kullanılırken, vardiya sistemiyle yapılan ilaçlama çalışmalarında 32 personel daha önce belirlenen alanları sırt pompaları aracıyla ilaçlıyor. Larva popülâsyonunun önüne geçmek içinde ULV araçları akşam saatlerinde mesai yapacak.

Çöpler saatinde çıkarılmalı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İlaçlama birimi, larva üremesinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, evsel atıklarını poşetleyerek belirlenen alanlara önceden bildirilen saatlerde bırakılmasını istedi. Bina altı bodrumlarda biriken sular, süs ve sitelerdeki yüzme havuzlarında bulunan kirli suları kendi imkanlarıyla tahliye etmelerini, tahliyesini yapamadıklarını da 0412 226 24 52 nolu telefonu arayarak bildirmeleri gerektiği duyuruldu.

"Kent merkezinin 4 ilçesinde ekipler görevlendirdik"

İlaçlama konusuna ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı A. Vahap Saçaklıdır, kent genelinde normalde rutin şekilde ocak ayı itibariyle başlaması ve şubat, mart ile nisan ayında devam etmesi gereken ilaçlamayı yapamadıklarını söyledi. Yaşanan eksikliği giderme adına 3 gün önce Diyarbakır genelinde sahaya çıktıklarının bilgisini veren Saçaklıdır, çalışmalarını sadece kentin belirli bir noktasında yürütmediklerini kent merkezinin 4 ilçesinde ekipler görevlendirdiklerini belirtti.

"ULV araçları ilaçlama çalışmalarına başladı"

Yaşanan eksikliği gidermek için tüm ekipleri ve ilaçlamada kullanılan araçları seferber ettiklerini ifade eden Saçaklıdır, önceki gün itibariyle Sur ilçesinde Hz Süleyman, Saraykapı, Gaziköşk civarlarının tamamının ilaçlandığını dile getirdi. Lavra ilaçlama işlemini halk dilinde püskürtme ULV araçlarıyla akşam saatlerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Saçaklıdır, ULV ilaçlama dışında ekiplerinin gündüz saatlerinde sırt pompalarıyla belirlenen alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

“Çalışma kapasitesi 2 katına çıkarıldı”

Kayapınar ilçesinde Musa Anter, Selahattin Eyubi, Diclkent, Yılmaz Güney Caddesi ile Mahabad Bulvarı'nda dün itibariyle ilaçlamanın başlatıldığını dile getiren Saçaklıdır, Yenişehir ilçesinde Elazığ ve Gevran Caddeleri Feritköşk, Seyrantepe Toplukonut 1,2 ve 3. etapları, Şilbe de ilaçlamanın yapıldığını bildirdi. Bağlar ilçesinde TCDD'nin yer aldığı alanlar, Turgut Özal Sitesi, Bağcılar bölgesi olmak üzere Nevruz Parkı civarlarında çalışma yürüttüklerini dile getiren Saçaklıdır, “Araçlarımızın normalde çalışma süreleri 3 saat olması gerekirken, eksikliklerden kaynaklı personel arkadaşlarımızın, gayretleri sonucu çalışma saatini iki katına çıkardık. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız sahada çalışıyor” dedi.

“Mağduriyetler ve eksiklikler giderilecek”

Mevsimin ilk ilaçlamasının Mart ayı başında lavra denilen dönemde yapılmadığına dikkat çeken Saçaklıdır, ilaç ihalesinin zamanında yapılmamasından kaynaklı yaşanan aksaklıklar olduğunu söyledi.

Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı bir mağduriyetin yaşandığına ve eksikliğin olduğuna vurgu yapan Saçaklıdır, bu saatten sonra eksiklikleri gidermek adına gerekeni ekipleriyle birlikte yapacaklarını sözlerine ekledi.