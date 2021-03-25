Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 664 ağaç dikti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde başlattığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çermik'te 247, Dicle'de 180, Silvan'da 170 ve Çüngüş'te 67 ağaç dikti.

Baharın gelmesiyle çalışmalarına hız veren Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kent merkeziyle birlikte ilçeleri de yeşillendirmek için farklı türlerde ağaç dikime başladı. 4 ilçede başlatılan ekim çalışmalarıyla şimdiye kadar farklı türde 664 ağcın dikimini gerçekleştiren ekipler, ilçelerde dikilen ve daha önce var olan ağaçların olumsuz hava şartlarında kırılmaması için herek çakımı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente estetik bir görünüm kazandırmak için, refüj, bulvar, park ve kaldırımlarda peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ile çalı dikimlerini sürdürecek.