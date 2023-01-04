Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 6 bin 740 yangına müdahale

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, deprem, sel, yangın ve kaza bölgelerinde zorlu görevler üstlenen itfaiye ekipleri, her ihbarda bir yaşamı kurtarabilecek olmanın bilinciyle zamanla yarıştı. Mesleklerini kusursuz yapabilmek için çeşitli eğitimlerden geçen itfaiyeciler günün her saati göreve hazır oldukları için ihbar gelir gelmez kısa sürede olay yerine intikal etti. İhbarla başlayan her yeni görev, onlar için yeni bir zamanla yarışa dönüştü. Müdahale edecekleri olaylarda can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen itfaiye ekipleri, her saniyenin hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etti. İtfaiyeciler duruma göre bir canlıyı tam zamanında alevler arasından çıkardı ya da göçük altında kalmış birine yaşam eli uzattı.

Diyarbakır İtfaiyesi 7 gün 24 saat görevinin başında gelen her ihbara anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için cansiperane bir şekilde çalıştı. 2022 yılında ekipler, konutlar, araçlar, fabrikalar, işyerleri, orman, anız, ekin, bağ ve bahçelerde olmak üzere 4 bin 282 yangına zamanında müdahale etti. Ekiplerin kimi zaman kurtardığı evde mahsur kalan bir çocuk iken kimi zaman da bir sokak hayvanına şefkat eli uzatarak yaşama tutunmasını sağlaması herkesin takdirini kazandı. Trafik kazaları, sel-su baskınları, hayvan kurtarma ve su altı arama kurtarma çalışmalarını hassasiyetle yürüten itfaiye erleri, 2 bin 458 olayda başarılı çalışmalara imza attı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye eğitim programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli ve ilçelerinin bağlı olduğu 71 belediyeye bağlı itfaiyecilere eğitim verdi. Mesleki tecrübeleri pekiştirmek amacıyla düzenlenen programlarda, uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri düzenledi. Kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra okullarda, hastanelerde yapılan eğitimlerde vatandaşlara yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

Verilen teorik eğitimlerin ardından vatandaşların katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı, olaylara doğru müdahale uygulamalı olarak gösterildi. 2022 yılı boyunca farklı yerlerde verilen eğitimlere 13 bin 240 vatandaş katılım sağladı.