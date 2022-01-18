Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kar yağışına hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Bugün öğleden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa'nın batısı olmak üzere kar yağışı olacağı uyarının ardından harekete geçti.

Kent genelinde 17 ilçede, 142 personel ve 46 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edecek olan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerde oluşabilecek acil durumlara karşı 16 greyder, 9 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı,1 dozer ile 10 yükleyici de araç filosunda hazır bulunduruyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürüteceği öğrenildi.

Karla mücadelede hizmetlerin aksamaması için vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebileceği öğrenilirken, soğuk hava nedeniyle kimsesizlere daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla vatandaşlar sokakta kalanları Alo 153'e bildirmesi istendi.