Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjlere 1 milyon 250 bin çiçek dikecek

Diyarbakır'ın park, refüj ve kavşaklarında peyzaj çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte kışlık mevsimlik çiçek dikimine başladı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte 400 bin adet sarı, beyaz, kırmızı ve mor renklerde menekşe, 600 bin süs lahanası, 200 bin lale ve 50 bin gülü kentin belirlenen farklı noktalarına dikecek.

Refüj ve kavşaklar çiçeklerle süslenecek

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çiçek dikiminden önce belirlenen refüj ve kavşaklarda su tesisatı bakım ve onarımı altyapı çalışması yürüttü. Ekipler, altyapı çalışması dışında toprak ihtiyacı bulunan alanlara toprak takviyesi yaptı. Altyapı eksikliklerin giderilmesinin ardından refüj ve kavşaklarda kışlık mevsimlik çiçek dikimi başladı. Kışlık mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarının startını Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarında veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, benzer çalışmaları Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin caddelerinde ve parklarında sürdürerek kenti çiçeklerle süsleyecek.

Kışlık mevsimlik çiçek dikimi dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını da sürdürüyor. Kaldırım, kavşak ve refüjlerin daha estetik bir görünüm kazanması için ekipler, farklı türlerde çalı ve ağaçlandırma ile çimlendirme çalışmalarına devam ediyor.