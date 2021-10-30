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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kelebekleri unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermolozis Bülloza hastası çocuklarla bir araya geldi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25-31 Ekim Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftası dolayısıyla kelebek hastası çocuklar ve ailelerini Kırklardağı'nın eteklerinde bulunan Diyar-ı Lezzet tesislerinde ağırladı. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır katıldı.


Vali Yardımcısı Beşikci ailelerle ve çocuklarla yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Dernek Başkanı Şenay Çalışır, yaptığı konuşmada büyükşehir belediyesinin kelebek hastalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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