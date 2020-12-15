Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin su sorununu çözüyor

DİSKİ, yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Hani ilçesi Kuyular Mahallesinde çalışma başlattı. Belirlenen alanlarda içme suyu bulmak için sondaj çalışması yürüten ve yaklaşık 190 metre derinliğe inen ekipler, sondaj kuyusunda 400 metre derinliğe kadar inmeyi planlıyor. Tespit edilen ve açılan kuyulardan temin edilecek içme suyu daha sonra mahalleye verilmeye başlanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen aşamalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı. Su kaynaklarının iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tutşi, "DİSKİ olarak Diyarbakır'ımızın en ücra yerine hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Kuyular Mahallemizde başlattığımız içme suyu sondaj kuyusu çalışmasında şu an 190 metredeyiz, 400 metreye kadar inmeyi planladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşerilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayacağız" dedi.