Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların kent içinde daha kolay ve konforlu ulaşım sağlaması ve trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını kısıtlama gününde de aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Elazığ yolu ile Şanlıurfa yolunu birbirine bağlayan 50 metrelik Diclekent, Mezopotamya bulvarları ile Siverek, Evrim Alataş, Mastfroş ve Abdulkadir Aksu caddelerindeki yeni yol açma, genişletme ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar ilçesinin yeni yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yeni bulvarda ve iki bağlantı yolunda dolgu, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, trafik akışında sorun yaşanmaması için Bağlar ilçesinde yer alan Evrim Alataş Caddesi'nde çalışmalarını etaplara bölerek devam ediyor. İlk etabı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açan ekipler, ikinci etapta altyapı çalışmalarını tamamlayıp yola sıcak asfalt sermeye başladı.