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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi LGS tercih bürosu öğrencilerin hizmetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döken öğrencilere yardımcı olmak için Bilgi Evinde tercih bürosu oluşturdu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, LGS'ye girenlerin tercihlerini doğru şekilde yapabilmelerini sağlamak için rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. LGS tercih danışmanlığı, öğrencilerin tercihlerini yaparken herhangi bir sorun yaşamamaları için önceden randevu alabiliyor.


Bilgi Evi tercih bürosu 16 Temmuz Cuma 17.00'a kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

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