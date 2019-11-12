Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocukları unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören miniklere oyuncak dağıttı. 25 lösemi hastası çocuğa oyuncak dağıtan ekipler, ayrıca ailelerle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulunup Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun selamlarını iletti.