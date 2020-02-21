Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sesli kütüphane çalışmalarına başladı

Görme engelliler için oluşturulan ve bilgi hazinesi olarak bilinen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait sesli kütüphane yeniden kayıt alarak çalışmalarının startını verdi.

Farklı engel gruplarına yönelik sosyal ve kültürel anlamda çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, görme engellilerin ışığı ve bilgi hazinesi olarak bilinen sesli kütüphane çalışmalarına başladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde oluşturulan kayıt odasında gönüllü ağı üzerinden yürütülen çalışmada, görme engelliler için ders kitapları, öykü, şiir ve romanlar seslendiriliyor. Seslendirilen kitaplar, bilgisayar ortamından CD'lere aktarılıyor, daha sonra arşivleniyor ve isteyen görme engellilere belirlenen tarih aralıklarında iade edilmek üzere veriliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan sesli kütüphanede kitap seslendirmede gönüllü görev almak isteyen bireyler, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'ne başvuruda buluna bilineceği belirtildi. Sesli kütüphane, eğitim ve diğer yazılı materyallerin seslendirilmesi dışında müzik konusunda yetenekli olan engellilere hizmet vermekte olduğun, isteyen engelli, stüdyo odasında enstrümantaller eşliğinde seslendirdiği şarkıları da kayıt altına alabileceği kaydedildi.