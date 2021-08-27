Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sinop Türkeli'de bozulan yollar ve yıkılan köprüleri onarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde sel nedeniyle kullanılmayacak duruma gelen yol ve köprüleri onarıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, görevlendirdiği ekipler Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmalarını sağlamak için çalışmalarını selden dolayı bozulan yollar ve yıkılan köprülerde yoğunlaştırdı. Sel bölgesinde görevlendirilen ekipler, Türkeli ilçesini Sinop'a bağlayan Sarmaşık köyü yolunu yeniden ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Köyleri Türkeli ilçesine bağlayan yollar üzerinde bulunan köprülerde de çalışma yürüten ekipler, ilk menfezli geçici köprüyü tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait tır çekici aracı ise sürekli Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerine ihtiyaç duyulan araçları taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ekipleri, Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde selin izleri silinene kadar çalışmalarını sürdürecek.