Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen noktalar ile kedi ve köpeklerin sığındığı yerlere mama bıraktı.

Hasta köpek tedavi altına alındı

Mama dağıtımının yanı sıra sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarının da yardımına koşan ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirerek Kayapınar ilçesi 75 metrelik caddede hasta olan bir köpeği alarak Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği belirtildi.