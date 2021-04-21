Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında konforu artırıyor

Güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için uzun yıllardır asfaltlanmayan yollar, baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların daha iyi bir hizmet almasını sağlamak ve kentin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla havaların ısınmasıyla beraber asfaltlama çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarında vatandaşların sıklıkla talep ettikleri ve uzun yıllardır asfaltlanmayan caddelere öncelik veriyor. Nisan ayında tekstil organize kavşağına 868 ton, Dr. Yusuf Azizoğlu ile Fiskaya Caddesi'ne 10 bin 666 ton, istasyon viyadüğü 550 ton asfalt serdi. Bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kent merkezinin caddelerine toplam 614 ton sıcak asfalt serdi.

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde yer alan, kentteki trafik akışı açısından önemli bir yere sahip olan ve 8 yıldır çalışma yürütülmeyen Cemiloğlu Caddesi'ne 10 bin ton sıcak asfalt sererek vatandaşların hizmetine sunacak.

Yine Bağlar ilçesinde uzun yıllardır asfaltlanmayan eski havalimanı yolu ile Bediüzzaman Caddesi'nde yenileme çalışmaları bugün başladı.