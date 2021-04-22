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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kamusal alan işgallerini denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha düzenli bir kent için kamusal alanda yapılan işgallere son veriyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik emniyet ekipleri ile birlikte Kayapınar ilçesinde çalışma başlattı.


Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulvarına gelişi güzel bırakılan ve izinsiz ticari faaliyette bulunan seyyar satıcıların araçları bulundukları alanlardan kaldırıldı. Ekipler, Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan Sanayi Sitesi girişindeki duvara izinsiz reklam amaçlı yazı yazan ve tabela asarak görüntü kirliliğine sebep olanlara da cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, duvara asılan yazı ve tabelalar söküldü.


Kentin farklı noktalarında izinsiz bir şekilde cadde ile kaldırım arasına araç geçişi için dökülen betonların söküldüğü belirtildi.

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