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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kavşaklarla kentin trafik yoğunluğu azalıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için Elazığ Bulvarına bağlanan Mahabad Bulvarı ve Tekstilkent İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında düzenleme çalışmaları başlattı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kavşakları belirlenen standartlara uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kentte oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan saha çalışmaları ile elde edilen veriler çerçevesinde Elazığ Bulvarı'na bağlanan Mahabad Bulvarı ve Tekstilkent İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.


Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın, Mahabad Bulvarı Elazığ Bulvarı kesişim kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Diyarbakır yönüne dönen araçların trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan güvenli bir şekilde seyretmeleri sağlanacak.


Diyarbakır Tekstilkent İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Elazığ Bulvarı bağlantısı sağlayan kavşakta da düzenleme çalışmalarına başlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, özellikle Tekstilkent İhtisas Organize Sanayi Bölgesine giden ağır tonajlı araçları göz önünde bulundurarak araçların alana trafiği yoğunlaştırmadan daha rahat girip çıkmasını sağlayacak.

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