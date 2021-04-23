Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya hak kazanan personelin mülakatları başladı

Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya hak kazanan 56 personel, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yaptıkları başvurunun ardından mülakata alındı. Farklı birimlerde görevlendirilecek olan personel için işe başlayacağı daire başkanlığı göz önünde bulundurularak komisyonlar oluşturuldu. Mülakat komisyonu personele çalışacağı alanlar ile ilgili sorular yöneltilirken, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya hak kazanan 143 personel için 22 Nisan'da başlayan mülakat sınavı 30 Nisan'da sona erecek.