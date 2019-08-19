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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı.

Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor.


Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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