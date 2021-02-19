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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özel yetenek kurslarına devam eden bin 500 öğrenciye yönelik eğitim semineri düzenledi.


Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde birim oluşturan ve kentte önemli çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik seminerler düzenliyor. Madde bağımlılığıyla mücadelede özellikle önleyici çalışmalara ağırlık veren psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının askeri ve polis okulları ile beden eğitimi yüksekokullarına yerleşmek isteyen gençlere dönük açtığı özel yetenek kurslarından yararlanan bin 500 öğrenciye detaylı şekilde madde bağımlılığı eğitimi verdi.



Gençlere detaylı bilgiler verildi


Eğitim seminerinde alanında uzman sosyal çalışmacılar, bağımlılık nedir, risk faktörleri, önleyici ve koruyucu tedbirler, dezavantajlı gruplar, anne ile babanın rolü, madde kullanan birini nasıl anlarız, madde bağımlısına yaklaşım nasıl olmalı, bağımlılığa yol açan biyolojik faktörler, bağımlılığa yol açan psiko-sosyal faktörler, maddenin türleri, madde bağımlısının tavır ve davranışları ile bağımlılıkta tedavi ve nereye başvurulması konularında öğrencilere bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından özel yetenek kursuna devam eden öğrenciler, konu hakkında merak ettikleri soruları alanında uzman sosyal çalışmacılara yöneltti. Eğitim semineri öğrencilerin sorularının semineri düzenleyenler tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi.

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