Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden miniklere afet eğitimi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı 2021 afet eğitimi yılı çalışmaları kapsamında, kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklar ve eğitmenlerine, afet farkındalık eğitimi verildi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında AFAD eğitim uzmanlarınca verilen eğitimde, izletilen animasyon gösterisinin ardından afet nedir ve nasıl meydana gelir, deprem öncesinde-sırasında ve sonrasında ki doğru davranış modülleri, deprem zararlarından korunma yolları nelerdir, afet anında nasıl davranmamız gerekir, afet sonrası yapılması gerekenler nelerdir konularında bilgi verdiler.

Uzmanlar, miniklere deprem anında nasıl korunmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personel ve Engelli Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı engelli kursiyerler de AFAD uzmanlarının verdiği eğitime katıldı.