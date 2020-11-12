Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci velilerine seminer

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmaları amacıyla Bilgi Evi'nde ücretsiz öğrenim gören çocukların velilerine yönelik “Ergenlik Psikolojisi” semineri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi'nde ücretsiz eğitim alan öğrencilerin derslerinde başarılı bir grafik çizmeleri amacıyla velilere yönelik “Ergenlik Psikolojisi” semineri düzenledi. Öğrencilerin ergenlik döneminde yaşadıkları psikolojik sorunların çözümü için verilen seminere çok sayıda öğrenci velisi ve eğitmenler katıldı. Bilgi Evi Toplantı Salonu'ndaki seminer, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleşti.

Bilgi Evi psikolojik, danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerin verdiği seminerde, ergenlerde nörolojik ve psikolojik gelişmeler, fiziksel değişimler, ergen-aile iletişimi ve öğrencilerin duygusal durumları konularının üzerinde duruldu. Velilerin merak ettikleri soruları da yanıtlayan öğretmenler, veli ve çocuk ilişkisini aktaran birçok animasyon ve kısa filmi de katılımcılara izletti. Öğrenci velileri verilen ücretsiz eğitim, çocuklarla yakından ilgilenilmesi ve öğrenci başarısı için ailelere yönelik düzenlenen seminerlerden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.