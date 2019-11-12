Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kurs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, 6,7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik ücretsiz LGS kursu açtı. 322 kız ve 222 erkek öğrenci olmak üzere toplam 544 kişinin yararlandığı kursların eğitimleri Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda verilirken, ekonomik durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelerin çocuklarının faydalandığı kurslar, hafta içi ve hafta sonu gerçekleşiyor.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı LGS kursunda öğrencilere, matematik, Türkçe, İngilizce ve fen bilgisi derslerinde eğitimler veriliyor.

LGS'nin gerçekleşeceği tarihe kadar devam edecek olan kurslardan faydalanmak isteyenlerin, kayıt işlemleri için velileriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, LGS kursu dışında öğrencilere, müzik, bilişim teknolojileri akıl ve zeka oyunları branşlarında da eğitim verdiği bildirildi.