Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden personele iş güvenliği eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun getirdiği yeni yaklaşım başlığında eğitim verdi. Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen eğitime daire başkanları ile birim müdürleri katıldı. Toplantıda yapılan genel tanımların dışında, Türkiye'de iş kazası, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları, işverenin yükümlükleri, alt işveren kavramı ve unsurları, asıl-alt işveren ilişkisi bağlamında belediyelerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlükleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, belediye işyerlerinin tehlike sınıflandırılması ile yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıfları konularında personele eğitim verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geçmiş zamanda yaptığı çalışmaları katılımcılara aktardı. Eğitim programı ileriki dönemde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yapılması düşünülen çalışmaların katılımcılarla paylaşılmasıyla sona erdi.