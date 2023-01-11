Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden tatlı imalathanelerine denetim

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yaklaşık 40 kişiden oluşan 4 ekip, merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Depo ile satış yerlerinin teknik, hijyen ve fiziki şartlarını denetleyen ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların kıyafeti, depolarda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri titizlikle kontrol etti.Tespit edilen eksiklikleri tutanak altına ekipler, eksikliklerin giderilmesi için işyeri yetkililerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için denetimlerine devam edeceği belirtildi.