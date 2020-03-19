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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağı yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfektan çalışması yapıp kendilerine koruyucu maske ve kolonya dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağı yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfektan çalışması yapıp kendilerine koruyucu maske ve kolonya dağıttı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bilim kurulunun önerisiyle 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını belirtmesi üzerine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yaşlı Destek Programı kapsamında kentte bulunan yaşlı vatandaşların evlerine temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, temizlik çalışmalarının ardından yaşlı vatandaşlara koruyucu maske, kolonya, eldiven ve şampuandan oluşan kişisel bakım ve hijyen setlerini dağıttı. Yapılan temizlik ve çalışmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten yaşlı vatandaşlar, gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.

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