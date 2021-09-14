İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yeni Diyarkart bürosu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni ’Diyarkart’ bürosunu vatandaşın hizmetine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni 'Diyarkart' bürosunu vatandaşın hizmetine sundu.


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın kent içi toplu taşımada kullanılan Diyarkartın dolum ve güncelleme işlemlerini rahat yapabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışma kapsamında Şanlıurfa yolu üzerinde Diyarkart bürosu açıldı. Vatandaşlar, yeni büroda daha kısa sürede kart dolum, bireyselleştirme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın işlemlerini daha hızlı yapabileceği Diyarkart büroları açmaya devam edecek.

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