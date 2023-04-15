Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine onur ödülü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) 26. yıl onur ödülünü aldı.

Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMITT fuarında tanıtıldı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlandığı turizm ve seyahat fuarına, Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

26. yıl onur ödülü

İstanbul'da düzenlenen fuarda, fuar yönetimi tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine fuara uzun soluklu katılım gerçekleştiren 26. yıl onur ödülü verildi.