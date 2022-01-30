Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Mola Evi' kayıtları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Şehitlik Mahallesi'ndeki “Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi'nde kayıt alınmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri, bakım verecek kimsesi olmayan özel gereksinimli bireylere günübirlik, kısmi zamanlı gündüzlü bakım merkezi hizmeti vermek üzere kurulan merkezde hazırlıklar tamamlandı.

Ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evinde, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için her türlü imkan sağlandı. Mola evinde, çocukların alanında uzman eğitmenler tarafından günlük egzersiz ihtiyacı karşılanması için spor salonu, ritim, ses ve enstrüman çalışmaları yanı sıra müzik aletleri ile tanışmalarına olanak sağlanan müzik odası, öz bakım becerileri kazandırılması, dil ve konuşma becerileri geliştirilmesi, zihinsel aktivitelerinin arttırılması ve motor becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 6 eğitim odası, 36 ayını tamamlamış çocuklara uygun oyun odası bulunuyor.

Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım hizmetlerinin ücretsiz yararlanabileceği mola evinde, hem engelli bireyler hem de ebeveynleri için psikososyal ve danışmanlık hizmetleri verecek uzman psikolog bulunacak.