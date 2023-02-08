Diyarbakır Büyükşehir tüm ekipleriyle sahada

Büyükşehir Belediyesi, AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır İtfaiyesi 150 kişilik ekip ve 25 araçla enkaz kaldırma çalışmalarında hassas bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor. İtfaiye ekipleri, toplanma alanları ve çadır kentlerde olası yangın risklerine karşı araçlarıyla ve personelleriyle teyakkuzda bekliyor.

DİSKİ depremde zarar gören boruları onardı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9 iş makinesi, 3 kamyon, 3 su arıza aracı, 6 vidanjör, 16 pikap ve binek araç ile yürütülen çalışmalarına destek veriyor. DİSKİ ayrıca Kahramanmaraş ve Adıyaman'a 3 teknik araç ve 7 personel gönderdi.

Deprem nedeniyle Diyarbakır genelinde oluşan arızalara anında müdahale eden DİSKİ ekipleri, sağlıklı altyapının ve içme suyu arzını kesintisiz sağlıyor. Dicle Barajındaki ana pompa istasyonunun içme suyu arıtma tesisine suyu ileten çelik borunun 17'nci kilometresindeki noktada depremden dolayı yırtık meydana geldi. Su sağlayan çelik boruda oluşan arızaya dün saat 14:00 itibariyle müdahale eden ekipler, onarım çalışmalarını zor şartlar altında gece 01.00'e kadar sürdürdü. Ekipler arızaya anında müdahale ederek gerekli çalışmaları yaptı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesine ait ekskavatör, kepçe, kamyon, vinç ve diğer iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarında yer alıyor.

Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 80 personel 45 araç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 34 personel 15 araç ile enkaz alanlarında ve toplanma merkezlerinde çalışıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ise 150 personelle alanlarda hizmetlerin sorunsuz yapılması için görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi diğer hizmet birimleriyle beraber toplam 1000 kişiyle depremden etkilenen vatandaşlara hizmet veriyor.

390 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek ikramı

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların ve enkaz alanındaki görevlilerin yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar deprem alanı bölgesi ve toplanma alanlarında 16 ayrı noktada toplam 390 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yeme ve içme hizmeti vermeye devam edecek.