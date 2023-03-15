Diyarbakır çadır kentte yağışa karşı tedbirler alındı

Diyarbakır'da Meteoroloji'nin yağış uyarısı sonrası Yenişehir Belediyesince çadır kentte su baskını ve sele karşı tüm tedbirler alındı.

Meteoroloji'nin bölge yağışı açıklaması sonrası birçok ilde sel baskını yaşanırken, Diyarbakır'da tüm tedbirler alındı. Altyapısı tamamlanan çadır kentte Yenişehir İlçe Belediyesince tedbirler alındı, görevli personeller 7/24 esaslı görev alarak anlık müdahale için hazırlığını tamamladı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve Çadır Kent Yönetim Koordinatörü Remzi Tekin, altyapının tamamlandığını hatırlatarak, yağışa karşı ekiplerin hazır beklediğini kaydetti. Tekin, “Meteoroloji'nin son zamanalar yaptığı uyarıları biz de dikkate aldık. İlk uyarılar itibariyle çadır kentimizde vaziyet planımıza göre her türlü plan ve tedbirimizi aldık şu anda iş makinelerimiz çalışıyor. Planlamamızda bir aksama olmadı, dolayısıyla çadır kentimizde korktuğumuz oranda su baskını yaşanmadı. Altyapı hizmetlerimiz Diski ve Tedaş çalışmalarıyla tamamlandı. Burada kalan çadır sakinlerimiz, günlük hayatlarına deprem öncesi nasıl devam ediyorlarsa o şekilde devam edecekleri atmosfere sahipler. Personellerimiz 7/24 görevinin başında, anlık müdahale ediyorlar” dedi.