Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı, "Ciğer kimindir" tartışmalarına son noktayı koydu. Oda, uzun süredir üstünde çalıştığı tescil belgesini 21 metre uzunluğunda kurdukları ocak ve pişirdikleri 1 ton ciğer vesilesiyle Türk Paten Kurumundan aldıkları belgeyi kamuoyuna duyurdu.

Birçok kentin ciğer kimindir tartışmasına Diyarbakır son noktayı koydu. Sabah kahvaltıyla birlikte üç öğün tüketilen 'Diyarbakır ciğeri' ve 'Diyarbakır perdeli ciğeri', Türk Paten Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, uzun süredir çalışmalar yürüttüğü Diyarbakır ciğeri ve perdeli ciğerin tescil belgesini alarak kamuoyuna duyurdu. Kentte hizmet veren gıda sektörü temsilcilerinin ustaları, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üstünde kurulan 21 metrelik ocakta 1 ton ciğer pişirerek misafirlere ikram etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bugüne kadar 48 tane ürünün tescillendiğini söyledi. En sonunda ciğer kebabı ve perdeli ciğer kebabını tescillediklerini ifade eden Kaya, “Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020'de başlattığımız bu çalışma devam edecek. Gastronomi kentimizin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Bunları ortaya çıkartarak Türkiye'ye, dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ciğerin nereye ait olduğuyla ilgili birçok ilimizin tartışmaları var. Evet, ülkenin zenginliği, farklı farklı mutfaklarda yapılabilir ama Türk Paten Kurumunun verdiği belge ile ciğer kebabının Diyarbakır'a ait, Diyarbakır'da ticari olarak büyüdü. Diyarbakır'da 350 tane ciğer kebabı yapan işletmemiz var. Bizim yaptığımız sadece bu verileri toplayarak başvurmak. Türk Paten Kurumu da zaten ticarileşen ve büyüyen pazarı gördüğü için bunun Diyarbakır'a ait olduğunu tescilledi ve gerçek tadında yemek isteyenlere Diyarbakır'da yiyecekleri bir türü tescillemiş olduk. 7 gün 24 saat açık olan yerlerimiz var. Bunlar çok önemli. Bunların festivallere, çalışmalara dönüşmesi ister istemez daha da yaygınlaştıracaktır. Sembolik olarak 21 metre ocak kurduk. Yaklaşık 1 tona yakın ciğeri de misafirlerimizle paylaştık” dedi.

“Sadece ana kalem ciğerde 5 bin insan istihdamı sağlanıyor”

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, mutlu ve sevinçli olduklarını belirtti. Memleketin medarı iftiharı olan ciğerin bayramı olduğunu değerlendiren Elkaan, “7 gün 24 saat yenen bir ürünümüzdür. Bunu ciğer olarak algılamayalım. Kültür ve turizm olarak algılayalım. En büyük avantajı da istihdam sağlaması. Bugün sadece ana kalem ciğerde 5 bin insan istihdamı sağlanıyor. Bu burada kalmayacak. Bundan sonra ne geliyor? Ciğer festivalleri. Ciğer kimindir diye yıllar içinde zaman zaman tatlı kavgalar oluyordu. Bugün o kavganın sonucu ciğer bizimdir” diye konuştu.

“Diğer illerden farklı olarak bunun sabah aç karınla yenmesidir”

Vatandaşlardan Nevin İl, Diyarbakır'a özgü, dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan perde ciğer kebabı ile ciğer kebabının tescillenmesinin lansmanının gerçekleştiğini kaydetti. İl, “Bu lezzet hiçbir yerde yok. Diğer illerden farkı bunun sabah aç karınla yenmesidir” ifadelerinde bulundu.

“Diyarbakır ciğerinin üç öğün tüketilmesi dünyada bir ilktir”

İş adamı Serdar Ay ise Diyarbakır ciğerinin çok ünlü bir ciğer olduğunu belirterek, “Bu vesile ile tescilinin olması hem bölgemiz için hem de Diyarbakır için çok faydalı olur. Diyarbakır ciğerinin üç öğün tüketilmesi dünyada bir ilktir. Coğrafi işaret alması kentimiz için çok başarı bir turisttik faaliyet haline geldi” şeklinde konuştu.

Lansman programına Diyarbakır AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Engin Yeşil, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.