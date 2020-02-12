Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Tahir Elçi dosyası açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi dosyası ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin ifadesinin alındığını belirterek, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor, tamamlanmak üzere" dedi.

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Yükümlerine yönelik verilen kursları yerinde incelemek için Yenişehir Halk Eğitim Merkezine ziyarette bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır Barosu Başkanı iken 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybeden Tahir Elçi dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başsavcı Yavuz, soruşturmanın bitme aşamasında olduğunu kaydederek 3 şüphelinin ifadesinin de alındığını kaydetti. Başsavcı Yavuz, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik, son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık, bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şuanda alınan 3 şüphelinin ifadesi var, hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek şuanda soruşturma gizli" diye konuştu.