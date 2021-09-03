Diyarbakır DSİ kapılarını ve imkanlarını Milli Takım seçmelerine açtı

Bölgede bulunan kulüplerden çok sayıda sporcunun katıldığı seçmelerin adresi DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan DSİSpor tesisleri oldu. Önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ifade edilen seçmeler için tesislerini ve imkanlarını gençlerin hizmetine sunan DSİ'nin bu desteği takdir topladı.

Milli takım kurmayları, tesislerin tahsisinden dolayı DSİ Bölge Müdürü Mahir Arslan ve DSİSpor Kulübü Başkanı Mehmet Derviş Yıldız'a teşekkür etti.