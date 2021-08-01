Diyarbakır DSİspor'un gelecek vaat eden altın jenerasyonu

Alt yapı ve tesisleşmeye verdiği önem ve profesyonel kulüplere kazandırdığı yıldız adayı sporcularla adından söz ettiren Diyarbakır DSİspor'un 3 yıldır emek verdiği 13 yaş altı futbolcu grubu gelecek vaat ediyor.

Antalya'da katıldığı turnuvada rakiplerini dize getirerek şampiyon olan takımın birçok oyuncusu Süper Lig ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Alt yapıya yaptığı yatırım nedeniyle ailelerin ve çocukların futbolda umudu haline gelerek Doğu ve Güneydoğu'nun Altınordusu olarak değerlendirilen Diyarbakır DSİspor hazırladığı yeni jenerasyon ile konuşuluyor.

2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu futbolculardan oluşan 40 kişilik grup birbirinden yetenekli isimlerle gelecek için umut vaat ediyor. Antrenörler Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan tarafından 3 yıldır emek verilerek hazırlanan futbolcu grubu son olarak 8 takımın katılımıyla Antalya'da yapılan turnuvada şampiyon olurken, birçok oyuncu şimdiden Süper Lig'in önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.

"Buradan birçok yıldız çıkacak"

Bu jenerasyonun üç yıllık titiz çalışmanın ürünü olduğunu belirten Yeşil-Beyazlı kulübün emektar teknik adamları Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan

"Süper Lig'e giden oyuncularımız var. Birçok oyuncuya da iyi kulüplerden teklifler geliyor. Bu oyuncuların birçoğunun yakın gelecekte üst liglerde başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz. Bu imkanları oluşturan DSİ Bölge Müdürlüğümüze, DSİspor yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.