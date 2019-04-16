İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır Elif Livan Ortaokul şampiyon oldu

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, Batman’da düzenlenen Okullararası Futsal Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, Batman'da düzenlenen Okullararası Futsal Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.


Batman'da 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okulararası Futsal Grup müsabakaları tamamlandı. Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, namağlup şampiyon olarak, Türkiye Yarı Finallere katılma hakkını elde etti. İlk müsabakada Mardin Ortaokulunu 9-1 ve ikinci maçta da Kilis Ortaokulunu 5-0 hükmen mağlup eden Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, Türkiye Yarı Finallerinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı.


Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Erin, Batman'da iyi mücadele ederek başarılı olduklarını söyledi. Erin, “İlk iki hedefimize ulaştık. Artık önümüzde çok daha zorlu bir müsabaka var. 11-14 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş'a gideceğiz. Burada yapılacak Okullararası Futsal Türkiye Yarı Final maçlarına katılacağız. Hedefimiz burada da başarılı olmak ve Diyarbakır'a önemli bir derece daha kazandırmaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.