Diyarbakır Elif Livan Ortaokul şampiyon oldu

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, Batman'da düzenlenen Okullararası Futsal Grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

Batman'da 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okulararası Futsal Grup müsabakaları tamamlandı. Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, namağlup şampiyon olarak, Türkiye Yarı Finallere katılma hakkını elde etti. İlk müsabakada Mardin Ortaokulunu 9-1 ve ikinci maçta da Kilis Ortaokulunu 5-0 hükmen mağlup eden Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, Türkiye Yarı Finallerinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı.

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Erin, Batman'da iyi mücadele ederek başarılı olduklarını söyledi. Erin, “İlk iki hedefimize ulaştık. Artık önümüzde çok daha zorlu bir müsabaka var. 11-14 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş'a gideceğiz. Burada yapılacak Okullararası Futsal Türkiye Yarı Final maçlarına katılacağız. Hedefimiz burada da başarılı olmak ve Diyarbakır'a önemli bir derece daha kazandırmaktır” dedi.