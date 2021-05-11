Diyarbakır Emniyeti'nden Kızılay'a kan bağışı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve emniyet mensupları, pandemi salgını ve kısıtlamalardan dolayı Kızılay'ın azalan kan stokları için kan bağışında bulundu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi iş birliği ile bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen kampanyaya Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

“Şu ana kadar 270 ünite kan verildi ve hala devam ediyor”

Kan bağışında bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, pandemi sürecinde hem de Ramazan'ının girmesiyle özelikle bağış noktasında önemli ölçüde düşüş olduğunu söyledi. Kan stoklarının erdiğini söylediğini belirten Müdür Yaman, “Valimizin teşvikleriyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak bir kampanya yapalım. Hem stoklara destek olalım. Hem de kampanya ile belki diğer kurumlara bağışçı olmak isteyen diğer kurumlara belki örnek oluruz düşüncesiyle böyle bir organizasyon yaptık. Bizim arkadaşlarımız bir taraftan suç ve suçlu ile mücadele ediyor. Bir taraftan pandemi dolayısıyla yoğun tedbirler var. Arkadaşlarımız oralarda görev alıyorlar. Para yardımları yapılıyor, onları ulaştırmada görev alıyorlar arkadaşlarımız. Çok yoğun bir mesai içerisindeler. Bu iş yoğunluğunda arkadaşlarımız bu kampanyayı duyunca hiç tereddüt etmeden gönüllü oldular. Şu ana kadar 270 ünite kan verildi ve hala devam ediyor. İnşallah bunun çok daha fazlası olacak” dedi.

Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz, Vali Münir Karaloğlu'nun değerli katkıları, değerli Emniyet Müdürünün değerli çabalarıyla bugün Diyarbakır'da kan stoklarında herkese yetecek kadar olmazsa bile, en azında acil ihtiyacı karşılayacak değerli bir rakama ulaştıklarını kaydetti. Dr. Yılmaz, “Değerli müdürümü ve kahraman emniyet mensubu kardeşlerimize, çalışanlarımıza gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.